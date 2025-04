Dois idosos morrem após carro invadir residência no interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do ocorrido, considerado um homicídio culposo.

A condutora do veículo se evadiu sem prestar socorro, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O homem mais velho morreu no local, enquanto o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Em nota, a SSPDS relatou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local do crime e coletaram informações que auxiliarão na investigação.