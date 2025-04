Homem é morto a tiros em via em frente a escola pública de Cascavel

Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Nenhum suspeito foi preso

O POVO apurou com moradores locais que o homem atuava como taxista na região e era conhecido como “Mirandinha da Caponga”. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Um homem foi morto a tiros em uma via pública na manhã desta quinta-feira, 17, no município de Cascavel , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu em frente a uma escola pública e próximo a uma maternidade localizada na praça do Hospital, no municipio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a vítima ainda não foi identificada formalmente. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações sobre o caso.

Ainda não há informações se o suspeito do crime foi preso. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Cascavel, unidade da Polícia Civil do Ceará.