Motorista faz carro "voar" e destrói 2º andar de casa nos EUA; veja fotos

O carro atingiu o segunda andar de uma casa em Decatur, na Pensilvânia Crédito: Reprodução/ Facebook Junction Fire Company

Um carro "voou" e colidiu com o segundo andar de uma casa em Decatur, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no último domingo, 6, e está sendo investigado como um ato "proposital" pela polícia. O motorista do veículo ficou ferido e precisou ser hospitalizada em decorrência dos ferimentos. Confira fotos da colisão mais abaixo no texto. Um porta-voz da Junction Fire Company, o Corpo de Bombeiros da região, afirmou que equipes de salvamento foram enviadas ao local para tratar da ocorrência por volta de 15h15min da tarde. Imagens divulgadas pelos socorristas mostram o carro de cor cinza preso no telhado, em cima da varanda da residência, com parte do veículo pendurado em meio a uma zona de destruição. Confira: Carro "voa" e colide contra o segundo andar de casa nos Estados Unidos Foi necessário um carro de resgate para remover o veículo do segundo andar da casa Crédito: Reprodução/ Facebook Junction Fire Company As equipes de resgate reiteraram que o motorista foi levado ao hospital e que não há informações sobre o seu atual estado de saúde. Os proprietários da casa, porém, não se feriram.