Tragédia de Morrinhos: denúncia à Justiça revela a trama que levou mãe e filha à morte

A trama que levou à morte da advogada Rafaela Vasconcelos, 34, e da mãe dela, Maria do Socorro de Vasconcelos de Maria, 78, em Morrinhos, no dia 24 de março, envolveria uma bicheira e um suposto grupo de extermínio liderado por PMs. Segundo a denúncia ofertadas pelo Ministério Público do Ceará e acatada pela Justiça, a mandante do crime seria Ediane da Mota Oliveira, 41, que enfrentava disputa contra facções para não perder o controle de suas bancas do jogo do bicho.

Depois que o sigilo do processo foi levantado pela Justiça, no último dia 10 de outubro, a empresária Ediane Oliveira foi incluída na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), apontada como suspeita de ser mandante de "atividade típica de grupo de extermínio".