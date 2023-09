Sargento da PM e outro homem são presos suspeitos de matar advogada e a mãe dela em Morrinhos

Novas prisões relacionadas ao duplo homicídio foram feitas nessa quinta-feira, 14. A mandante do crime foi identificada e está foragida

Uma operação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por intermédio da Delegacia de Assuntos Internos (Dai), prendeu mais dois suspeitos no duplo homicídio da advogada Rafaela Vasconcelos e a mãe dela, Maria Socorro Vasconcelos, em Morrinhos, no Ceará.

Os alvos da operação dessa quinta-feira, 14, foram um sargento da Polícia Militar e outro homem, que não é policial. De acordo com a CGD, os dois são suspeitos de ter ligação logística no crime com a indicação de executores, bem como monitoramento das ações criminosas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, quatro pessoas foram indiciadas, sendo três presas. Dois policiais militares acusados de envolvimento no crime foram presos.