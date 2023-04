PMs são denunciados por homicídio de advogada e mãe; defesa pede nulidade de provas

Sargento e soldado estão presos preventivamente desde 25 de março. No dia anterior, a advogada, que era casada com tenente-coronel da PM, e a mãe dela foram mortas a tiros

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou dois policiais militares suspeitos do duplo homicídio qualificado de advogada e da mãe dela em Morrinhos, a 213km de Fortaleza. Rafaela Vasconcelos, 34 anos, e a mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, 78, foram mortas a tiros no dia 24 de março.

O sargento Francisco Amaury da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira foram presos preventivamente no dia seguinte ao crime seguem presos após a mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Rafaela e Maria do Socorro eram, respectivamente, esposa e sogra de um tenente-coronel da PM.

Tanto Francisco Amaury, quanto Daniel Medeiros têm antecedentes criminais. O sargento da PM é investigado por um homicídio ocorrido em 2019 e por um caso de extorsão ocorrido em 2018. Já o soldado é réu por um outro caso de extorsão, este em 2020.



O advogado Marcos André Viana Cavalcante, um dos membros da defesa dos dois acusados, contesta as provas obtidas no celular dos agentes de segurança e informou ainda, por meio de nota, que embora o Ministério Público tenha denunciado os investigados, eles ainda não foram citados judicialmente, de modo que não foi apresentada a peça processual.

O advogado informou anda que entrou com um habeas corpus para que fossem consideradas ilegais as provas apresentadas. A defesa alega que a realidade dos fatos não corresponde às acusações contra os investigados.

A denúncia do MPCE e o pedido de soltura da defesa ainda não foram apreciados pela Justiça.



Vídeos da advogada sendo monitorada foram encontrados no celular de PM preso

O POVO revelou, no dia 26 de março, de acordo com informações de auto de prisão em flagrante, que vídeos encontrados no celular de um dos policiais militares presos suspeitos do duplo homicídio mostraram o que seriam diligências de reconhecimento da rotina da advogada.

No telefone de Amaury os investigadores encontraram o vídeo. Em uma das gravações aparece o veículo e a residência de Rafaela são filmados. Um outro vídeo mostra a residência da vítima sendo filmada de dentro de um carro. As imagens permitem visualizar o painel de um veículo modelo Cobalt, o mesmo usado por PMs no momento das prisões.

Moto que teria utilizada na execução da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e a mãe dela Maria Socorro Vasconcelos de Maria, de 78 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



As filmagens são do começo do mês de março. Na galeria do aparelho celular de Amaury havia a fotografia de uma moto semelhante a que foi usada no crime. Outra imagem no celular foi a foto de um homem que passou a circular nas redes sociais como possível suspeito do crime.



