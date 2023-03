Advogada e mãe assassinadas em Morrinhos são sepultadas

A advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e a mãe dela Maria Socorro Vasconcelos de Maria, de 78 anos, foram enterradas neste sábado, 25, em Morrinhos, no Litoral Norte do Estado. As duas foram mortas a tiros no Centro de Morrinhos na tarde dessa sexta-feira, 24.

Rafaela era esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PC-CE). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Delegacia Municipal de Marco investiga o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A região recebeu reforço policial. Neste sábado, 25, as buscas por suspeitos receberam apoio de aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) emitiu nota de pesar pelo crime. “O Ministério Público repudia a ocorrência de mais um ato de violência brutal registrado no interior do Ceará e reafirma o compromisso de continuar atuando com firmeza na prevenção e combate à criminalidade, junto aos demais órgãos do Sistema de Justiça do Estado”.

Sobre o assunto Cigarros eletrônicos são apreendidos por PMCE e Receita Federal

Pastor é preso suspeito de estuprar garota de 12 anos em Fortaleza

Polícia Civil investiga homicídio em Itapipoca; outras duas pessoas ficaram feridas

Tags