Pesquisa da UFC vence prêmio nacional de divulgação científica

Um dos objetivos do estudo foi apresentar possível novo tratamento contra a periodontite

Um trabalho produzido por uma equipe do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) conquistou o primeiro lugar no Prêmio Oral Science de Divulgação Científica, realizado durante a 40ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPQO) — evento ocorrido em Campinas de 2 a 5 de setembro.

O estudo, intitulado de "Efeitos da administração sistêmica do kombucha fermentado em chá verde na periodontite experimental em ratos", foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da UFC — a pesquisa foi conduzida pela professora Delane Gondim e pelos estudantes Everton Cavalcante e Mayara Bessera.

A periodontite, um dos objetos de estudo do grupo, pode ser descrita como uma doença inflamatória responsável por comprometer os tecidos de sustentação dos dentes. Neste sentido, os pesquisadores apontaram de que maneira o kombucha — uma bebida produzida por meio de chás que têm leveduras e bactérias — pode atuar no combate a enfermidade.