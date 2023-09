Marinha do Brasil lança aplicativo de segurança da navegação; entenda como funciona

A Marinha do Brasil lançou a plataforma Navseg, um aplicativo de monitoramento em tempo real para garantir a segurança de tripulantes em embarcações. Disponível para instalação desde a última quinta-feira, 7, a ferramenta foi apresentada nesta quarta-feira, 13, na Capitania dos Portos, em Fortaleza.

Com o aplicativo instalado no smartphone, basta realizar o login com os dados utilizados no portal do Governo Federal. Na interface, é possível realizar o cadastro com as informações da embarcação e o roteiro de navegação, informando a previsão de saída e de retorno. Desta forma, o equipamento passa a ser monitorado pela Capitania dos Portos. Em caso de acidentes ou de perda da comunicação para retornar à costa, o aplicativo emitirá alerta e será realizada a busca e salvamento da tripulação.

De acordo com o levantamento estatístico executado pela Marinha, foram registrados 239 acidentes com Embarcações de Esporte e Recreação (EER), em 2022, no Brasil. Já neste ano, o País conta com 128 sinistros com EER. Pensando nisso, o capitão de Mar e Guerra, Anderson Pessoa Valença, pontua que o aplicativo vem como uma iniciativa para promover, especialmente, mais segurança na prática de desportos e atividades de lazer ao mar.