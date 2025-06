Fã de Luiz Gonzaga, cearense de 8 anos aprende a tocar sanfona em 3 meses e surpreende

Fã de Luiz Gonzaga, cearense de 8 anos aprende a tocar sanfona em 3 meses. Na foto, o pequeno José Henrique e seu pai "Berg do Acordeon" / Crédito: Reprodução/ Instagram

Natural de Morada Nova, no Ceará, José Henrique Saldanha Porfirio, de apenas oito anos, surpreendeu a todos ao aprender a tocar sanfona em apenas três meses. Filho de "Berg do Acordeon", músico há mais de 25 anos, o pequeno José absorveu a musicalidade antes mesmo de nascer.



Filho de Maria José Silva Saldanha, 42, agente comunitária da Saúde, e José Josemberg de Moura Porfírio, 41, músico de carreira, o jovem Henrique nasceu em meio à música. Josemberg tem uma banda chamada "Os Filhos de José", juntamente com seus irmãos, Janiel e Jardel. "José Henrique já nasceu no meio da musicalidade do pai e dos tios. Antes dele nascer eu já tinha comprado uma sanfona, um teclado e uma escaleta já no pensamento que ele pudesse aprender a tocar", conta o pai. Para a infelicidade de Josemberg, o filho não se interessou pela música logo cedo. "Como toco, eu sempre chamava ele para pegar nos instrumentos, mas ele nunca tinha muito interesse e eu não insistia". Com o tempo passando, o menino foi usando a pequena sanfona apenas como um brinquedo, mas sem muito interesse de aprender a sonoridade e as possibilidades do instrumento.

Escola foi o chamariz para a música Foi em 2024, na escola, que seu interesse pela música começou a se intensificar. A região é conhecida pela tradição de vaqueiros, e durante uma aula de cultura, explorando as histórias do vaqueiro Raimundo Jacó, a cabeça do pequeno começou a mudar. Raimundo Jacó era primo de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião e sanfoneiro de primeira linha. Henrique criou admiração muito grande pela história dos primos e seu apreço passou para a música. No começo de 2025, durante os ensaios do pai para o Carnaval, veio um pedido marcante: "Eu estava em casa ensaiando, aí ele chegou dizendo que queria aprender a tocar. Fiquei até sem acreditar [...] Ele começou a fazer os exercícios no teclado, no terceiro dia percebi que ele tinha jeito com instrumentos".

Avançando nos ensinamentos, começou a aprender as primeiras músicas, mas só pensava em aprender as de seu ídolo. Henrique aprendeu rapidamente grandes sucessos de Gonzagão: Asa Branca, Morte do Vaqueiro e Ave Maria Sertaneja. "Ele é apaixonado por Luiz Gonzaga", descreve Josemberg.

Em três meses como aprendiz, o menino passou a dominar um dos instrumentos considerado um dos mais difíceis entre os músicos. O acordeon requer coordenação motora em ambas as mãos, com teclas simultâneas dos dois lados, além do controle do fole.

"Eu sempre estava incentivando, querendo que ele aprendesse, mas tudo é no tempo de Deus e foi no tempo dele. Agora todo dia quando ele chega da escola de manhã, pega na sanfona, vai para o reforço de tarde, quando chega pega na sanfona de novo. Ele é muito interessado", diz o pai.