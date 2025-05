Cearenses têm DNA principalmente europeu e africano, diz estudo da USP

PESQUISA quer sequenciar genoma de brasileiros / Crédito: FERNANDA BARROS

No Ceará, a maior parte do DNA da população tem origem europeia, seguida por uma contribuição importante da ancestralidade africana. A conclusão faz parte de um estudo elaborado por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicado na última quinta-feira, 15, na Science, uma das principais revistas científicas no mundo. A pesquisa também aponta menor ancestralidade indígena no DNA do cearense. Além disso, há baixíssima influência genética asiática no Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Intitulado "O impacto da miscigenação na evolução e na saúde da população brasileira", esse é o maior estudo genético já feito com brasileiros. Os pesquisadores analisaram o DNA de 2.723 pessoas de diferentes regiões e origens étnicas do país. LEIA TAMBÉM: Cearense descende de vikings? Entenda a pesquisa que mostra herança genética indireta

Em relação à média nacional, os indivíduos analisados apresentam em torno de 60% de ancestralidade europeia, 27% africana e 13% indígena nativa. De acordo com Renan Lemes, co-autor do estudo e pesquisador do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, a população do Brasil é um mosaico de ancestralidades.

No Ceará, embora o componente genético europeu tenha se tornado dominante nas análises de DNA, isso não se reflete nas características físicas e culturais da população. Segundo dados do IBGE, a maior parte da população cearense se autodeclara parda (64,7%), brancas (27,9%), pretas (6,8%) e indígenas (0,6%). A presença europeia no Ceará se consolidou a partir do final do século XVII. De acordo com o historiador Francisco José Pinheiro, também nesse período chegaram os primeiros africanos. Já as populações originárias habitavam a região há mais de 10 mil anos. A maioria dos europeus era português. Também há registros da presença de franceses, embora em número muito reduzido, e de holandeses. Quanto aos africanos, "pelo menos 83% são originários da região centro-ocidental da África. Outra parcela, em torno de 17%, é de origem sudanesa", diz o especialista.