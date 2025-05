Suspeitos de roubo morrem em confronto com a PM em Morada Nova

Homens estavam em carro roubado e reagiram à abordagem do CPRaio; com eles, foram apreendidas armas, drogas, dinheiro e um bloqueador de sinal de GPS

Dois suspeitos de roubo morreram após confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite deste sábado, 3, em Morada Nova, no interior do Estado. Segundo a corporação, houve perseguição e troca de tiros. Os homens foram baleados, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.



De acordo com o relatório da ocorrência, por volta das 22 horas, a PMCE foi informada sobre um roubo de veículo ocorrido em Icó, município a cerca de 200 quilômetros de distância. O carro, utilizado em um assalto com lesão por arma de fogo, foi localizado já em Morada Nova por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).