PM é atropelado por motorista com sinais de embriaguez durante blitz em Cascavel

O condutor, identificado como Francisco Marcone Freire da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual também foi autuado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi atropelado durante uma blitz na noite de domingo, 20, na CE-138, altura da localidade de Tijucussu , em Cascavel (Região Metropolitana de Fortaleza). O policial sofreu traumatismo craniano e foi socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza .

“Inicialmente”, descreve o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a ordem foi obedecida por Francisco Marcone, que diminuiu a velocidade. Mas, ao se aproximar do PM, ele imprimiu velocidade e acabou atropelando o subtenente. O carro ainda atingiu os cones que delimitavam a área de fiscalização.

O motorista foi preso ainda no local do crime. Francisco Marcone se recusou a fazer o teste do bafômetro, afirmaram em depoimento os policiais que efetuaram a prisão. Ele, porém, admitiu aos agentes de segurança que havia ingerido álcool “durante toda a tarde".

Em depoimento, Francisco Marcone se valeu do direito de permanecer em silêncio. Submetido à audiência de custódia nesta segunda-feira, 21, ele teve a prisão preventiva decretada.