Quatro homens são presos por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Morada Nova

Na abordagem, os policiais encontraram 49 papelotes de cocaína com 50 gramas no banco traseiro do carro onde estavam os suspeitos

Quatro pessoas foram presas em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no município de Morada Nova, na região do Vale do Jaguaribe. Na ação, duas armas de fogo e munições, além de entorpecentes, foram confiscados pelos agentes na madrugada desta quinta-feira, 6.

Ao serem notificados que um veículo em alta velocidade passava pela CE-265, com destino a cidade, a equipe iniciou as buscas pela região para localizar os suspeitos, quando encontraram quatro homens em um carro de modelo Logan na cor prata. Na abordagem, os policiais encontraram 49 papelotes de cocaína com 50 gramas no banco traseiro do veículo.

Os agentes prenderam Kayque da Silva Carneiro, de 19 anos, que possui histórico por roubo e posse ilegal de arma de fogo; Matheus Cordeiro de Sena, de 21 anos, com histórico por roubo e posse ilegal de arma de fogo; Rian Sousa Gomes, de 21 anos, e Jonas Silvestre de Sousa, de 29 anos, que respondem por porte ilegal de arma de fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do entorpecente, os PMs apreenderam um revólver calibre 32, uma pistola nove milímetros com numeração suprimida, 31 munições calibre nove milímetros e seis munições calibre 32, além de uma quantia em dinheiro. Com os fatos, o material apreendido e os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Russas, unidade da Polícia Civil do Ceará.

Matheus, Rian e Jonas foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa, enquanto Kayque foi autuado pelos mesmos crimes e por falsa identidade. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Morada Nova, unidade que apura a participação de outros possíveis envolvidos. Os quatro agora encontram-se à disposição da justiça.