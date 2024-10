Vereador preso em Monsenhor Tabosa nega envolvimento com chefe de facção

Investigação foi realizada pela Delegacia Regional de Crateús. Imagem meramente ilustrativa. Crédito: Divulgação/PC-CE

A defesa do vereador de Monsenhor Tabosa (Sertão dos Crateús) Raimundo Soares de Lima, conhecido como Ivanildo da Topic (PSB), de 48 anos, nega que ele tenha envolvimento com o chefe de uma facção criminosa que age na Região Norte do Estado. Raimundo foi preso na última quinta-feira, 24, no âmbito da operação Concórdia, deflagrada em setembro pela Polícia Civil do Ceará. Conforme o advogado Anderson Rabelo — que, ao lado do advogado Isleno Alves, realiza a defesa do vereador —, a prisão de Ivanildo da Topic ocorreu após, em 2022, ele transportar pessoas que ele não conhecia, assim como transportar uma encomenda que ele não sabia o que era. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rabelo afirmou a O POVO que há cerca de 13 anos Raimundo trabalha com o transporte de pessoas e passageiros, fazendo o percurso entre Monsenhor Tabosa e Fortaleza. Na ocasião, prossegue o advogado, Ivanildo recebeu o contato de uma pessoa, que ele não conhecia, contratando os seus serviços de transporte.

O advogado ainda acrescentou que Raimundo sequer foi indiciado até o momento e que um habeas corpus foi impetrado no Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) pedindo a soltura dele. “Vale destacar também que Ivanildo é uma pessoa primária, bem-vista na sociedade”, diz. “A defesa acredita com veemência que, assim como ele falou para o delegado no seu interrogatório, todas as questões vão ser esclarecidas no momento oportuno”.

Entenda a investigação Como O POVO mostrou nessa segunda-feira, 28, a reportagem teve acesso a um acórdão do TJCE, referente a um habeas corpus pedido por um outro alvo da operação, em que há um resumo da acusação contra o vereador.