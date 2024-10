Ônibus que circulam no residencial Cidade Jardim são recolhidos após episódio de violência

Coletivos que circulam próximo ao residencial Cidade Jardim II, no bairro José Walter, em Fortaleza, foram recolhidos nesta terça-feira, 29, pelo Sindiônibus.

A medida influencia a linha 679 - José Walter/Cidade Jardim I, que está suspensa. Os coletivos das linhas 399 - Cidade Jardim I/Parangaba e 699 - Cidade Jardim/Messejana estão realizando desvios no Conjunto Cidade Jardim II, operando pela avenida Costa e Silva.

Segundo o sindicato patronal, os ônibus não devem fazer as rotas que circulam no local, com retomada prevista “quando o cenário for seguro”.