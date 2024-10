Mulher acusada da morte do ex-marido, em 2009, é condenada a 18 anos de prisão

Segundo o delegado titular de Maranguape, Rodrigo Delamary, Ezilton Gomes dos Santos, de 42 anos, e a Maria do Carmo, eram proprietários de uma sorveteria no bairro Parque Santa Maria, na Grande Messejana.

Maria do Carmo Brito dos Santos foi condenada a 18 anos anos de prisão pela morte do ex-companheiro, no ano de 2009. A trama que teve início na empresa do casal, em Fortaleza, terminou com a execução do comerciante. A acusada foi condenada no dia 23 de outubro e presa nessa segunda-feira, 28.

Conforme o delegado, em junho de 2009, ele foi atraído para a residência onde o casal residiu durante o relacionamento. Conforme o delegado, ao adentrar no quintal, a vítima foi espancada por dois homens na presença da ex-companheira. Ele foi encontrado morto em uma estrada que dá acesso ao município de Palmácia. A vítima estava dentro do carro e com marcas de tiros.

As investigações seguiram com oitivas e a quebra de sigilo telefônico, que comprovou a ligação da mulher com o funcionário. Ambos foram acusados de articular o crime, pois Maria estava com receio de perder bens e valores após a separação. Os dois negaram envolvimento na morte do comerciante.

O delegado Rodrigo aponta que os suspeitos estavam reunidos com outras pessoas perigosas nesta ação. E que o funcionário que mantinha a relação com a comerciante possuía antecedente por roubo. Em 2022, ele foi vítima de homicídio.