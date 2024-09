Denúncia de ameaça a moradores termina na apreensão de mil munições em Mombaça

Após obter informações de que um suspeito ameaçava moradores, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu mais de mil munições de diversos calibres, 219 estojos de munições e 123 frascos de pólvora no município de Mombaça, que fica a 304,5 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 12. O material foi entregue a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) obtiveram informações a respeito de um suspeito ameaçando moradores na localidade de Sítio Taperoá.

Com apoio da equipe do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 13º Batalhão Policial Militar (13º BPM), os policiais realizaram uma investigação no endereço indicado.