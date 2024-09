CE: Homem preso por transportar 64 kg de droga é denunciado por tráfico de drogas

Um homem que havia sido preso em flagrante enquanto transportava seis quilos (kg) de cocaína, 58 kg de crack e oito comprimidos de um medicamento inibidor de sono, no município de Icó, a 383,11 quilômetros (km) de Fortaleza, foi denunciado por tráfico de drogas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) no último dia 22 de agosto.

Em interrogatório, o denunciado, identificado como Francisco Olímpio Cavalcante Filho, confessou que estava transportando as substâncias para as cidades de Belém do Brejo da Cruz, no estado da Paraíba, e Patu, no Rio Grande do Norte. Ele receberia R$ 10 mil.