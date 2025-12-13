Acidente entre quatro veículos deixa quatro mortos em Morada Nova

Os veículos colidiram no quilômetro 138 da BR-160, em Morada Nova, na sexta-feira, 12. Quatro pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas

Quatro veículos se envolveram em um acidente no quilômetro 138 da BR-160, em Morada Nova , no Interior do Ceará , na sexta-feira, 12. Após a colisão entre os automóveis, quatro pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas.

Das quatro vítimas mortas do acidente, apenas uma mulher de 28 anos foi reconhecida. A identificação das outras três delas ainda foi divulgada oficialmente, assim como das duas outras que foram socorridas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito fatal, ocorrido nessa sexta-feira, 12.



Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.