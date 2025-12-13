Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente entre quatro veículos deixa quatro mortos em Morada Nova

Os veículos colidiram no quilômetro 138 da BR-160, em Morada Nova, na sexta-feira, 12. Quatro pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas
Autor Alice Barbosa
Tipo Notícia

Quatro veículos se envolveram em um acidente no quilômetro 138 da BR-160, em Morada Nova, no Interior do Ceará, na sexta-feira, 12. Após a colisão entre os automóveis, quatro pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas.

Das quatro vítimas mortas do acidente, apenas uma mulher de 28 anos foi reconhecida. A identificação das outras três delas ainda foi divulgada oficialmente, assim como das duas outras que foram socorridas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito fatal, ocorrido nessa sexta-feira, 12.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Russas.

