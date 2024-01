Seis anos após o crime, família de policial morto recebe indenização de R$ 100 mil

Seis anos após o crime, a família do policial militar morto após ser baleado na cabeça dentro da Delegacia Municipal de Milhã , no Sertão Central, deverá ser indenização pelo Estado. Conforme decisão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) divulgada na última sexta-feira, 12, a família do sargento Izaías dos Santos Lima receberá R$ 100 mil , sendo R$ 50 mil para a viúva e R$ 50 mil para o filho do casal.

Após o crime, a família da vítima recorreu ao Judiciário pedindo indenização por danos morais. O argumento era que o Estado não deveria permitir a permanência de presos em delegacias de Polícia, mas colocá-los em estabelecimentos prisionais adequados.

Por sua vez, o ente público alegou que não poderia ser responsabilizado por ações de terceiros e que a morte do policial não estava relacionada com qualquer atitude comissiva ou omissiva da administração. Segundo o Estado, o risco de tiroteios, como o que aconteceu naquele dia, são inerentes à profissão escolhida pela vítima.

Em outubro de 2022, foi considerado que as autoridades estaduais já tinham conhecimento das falhas de segurança da referida unidade, pois o Ministério Público havia pedido a interdição do espaço dez meses antes do caso.

Assim, foi ordenado o pagamento de R$ 60 mil em reparação por danos morais, sendo metade para a viúva e a outra metade para o filho do casal.

O Estado, no entanto, entrou com recurso sustentando que a ocasião era imprevisível e considerou o valor da indenização exorbitante. A família do policial também apelou, afirmando que a quantia determinada para reparar a morte de agente em serviço foi injusta para amenizar o sofrimento com a perda.

Em 13 de dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu aumentar a indenização à família do policial militar para R$ 100 mil.