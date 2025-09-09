Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher é presa após fazer rifa de cocaína em Cascavel

Mulher é presa após fazer rifa de cocaína em Cascavel

Suspeita foi capturada após agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberam denúncias anônimas sobre a atividade ilícita
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após organizar uma rifa de um pacote de cocaína.

A prisão aconteceu no domingo, 7, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os agentes chegaram até a suspeita após denúncias anônimas sobre a prática do crime realizada pela mulher.

Leia Mais | Suspeitos de recrutar "mulas" para enviarem cocaína à Europa são alvos da PF em Fortaleza

Ao chegar no local onde a suspeita estava, os policiais apreenderam 29 gramas de crack, seis gramas de cocaína, uma quantia em dinheiro e dois cartões de crédito.

O material apreendido e a mulher foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde ela foi autuada por tráfico de drogas. A suspeita foi colocada à disposição da Justiça.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar