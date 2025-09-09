Mulher é presa após fazer rifa de cocaína em Cascavel

Mulher é presa após fazer rifa de cocaína em CascavelSuspeita foi capturada após agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberam denúncias anônimas sobre a atividade ilícita
Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após organizar uma rifa de um pacote de cocaína.
A prisão aconteceu no domingo, 7, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os agentes chegaram até a suspeita após denúncias anônimas sobre a prática do crime realizada pela mulher.
Ao chegar no local onde a suspeita estava, os policiais apreenderam 29 gramas de crack, seis gramas de cocaína, uma quantia em dinheiro e dois cartões de crédito.
O material apreendido e a mulher foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde ela foi autuada por tráfico de drogas. A suspeita foi colocada à disposição da Justiça.
