Tráfico entre Pará e Ceará: PF prende duas pessoas

Operação da Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira, 9, três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra tráfico de drogas interestadual entre Pará e o Ceará. De acordo com a PF, até a manhã desta terça-feira, 9, duas pessoas foram presas. As prisões ocorreram nas cidades de Fortaleza (1), no Ceará, e Belém (1), no Pará.