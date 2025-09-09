Tráfico entre Pará e Ceará: PF prende duas pessoas e apreende celularCriminosos utilizavam rotas terrestres para movimentar drogas do Pará com destino ao Ceará
Operação da Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira, 9, três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra tráfico de drogas interestadual entre Pará e o Ceará.
De acordo com a PF, até a manhã desta terça-feira, 9, duas pessoas foram presas. As prisões ocorreram nas cidades de Fortaleza (1), no Ceará, e Belém (1), no Pará.
Ação é da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/Ce) e cumpre mandados expedidos pela 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza.
De acordo com os investigadores, o grupo operava em rotas terrestres para o transporte de entorpecentes, movimentando drogas do estado do Pará com destino ao Ceará.
A Operação Sine Reducti, que significa “sem retorno”, em latim, remete à ideia de interrupção definitiva da célula criminosa utilizada pela organização, segundo a Polícia Federal (PF).
A operação foi coordenada pela Ficco/Ce, composta pela PF, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).
