Mulher é presa transportando 6,4 kg de cocaína em ônibus em Milagres, no Ceará

Uma mulher de 20 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira, 9, ao transportar 6,4 quilos de cocaína em um ônibus no município de Milagres, a 482 quilômetros de Fortaleza, na região do Cariri. A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no km 478,9 da BR-116, na Unidade Operacional da PRF.

Durante a operação integrada, os policiais abordaram um ônibus que tinha saído de Fortaleza com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, e que seguia viagem pela rodovia federal. “Em procedimento de rotina, os agentes entrevistaram os passageiros e inspecionaram as bagagens transportadas”, disse a PRF.