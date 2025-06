Mulher é presa com 3 kg de maconha no Aeroporto de Fortaleza

A ação da polícia se deu durante uma fiscalização de rotina no local quando os agentes encontraram a droga presa ao corpo da suspeita

Uma mulher de 20 anos, natural de Manaus (AM), foi presa em flagrante na tarde do último domingo, 1º de maio, ao tentar desembarcar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, transportando cerca de três quilos de maconha.

