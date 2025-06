Embarcação semissubmerssível, usada para enviar cocaína para Europa, é apreendida no Pará

Uma embarcação semissubmersível - um tipo de mini submarino - que seria utilizada para o transporte de cocaína com destino à Europa foi apreendida na Ilha de Marajó (PA) em uma operação inédita da Polícia Federal (PF) em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação aconteceu no último sábado, 31, e usou tecnologia de ponta para mapear movimentações fluviais atípicas na Amazônia, tais como inteligência artificial, imagens de satélite de alta resolução e aeronaves da FAB equipadas com sensores especiais.

O isolamento geográfico da Ilha de Marajó, no Pará, possibilita ações do crime organizado, que investe em soluções logísticas sofisticadas para dificultar a fiscalização, de acordo com a FAB.

A corporação explica que o trabalho de inteligência das autoridades brasileiras de fiscalização foi reforçado após interceptação de uma embarcação semelhante nas águas de Portugal, em março de 2025.