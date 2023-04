Governo Federal reconhece emergência em São Benedito devido às fortes chuvas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu nessa quarta-feira, 26, situação de emergência no município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas semanas. A decisão consta em portaria da Defesa Civil Nacional publicada no Diário Oficial da União.

Em março, o acumulado de chuvas no município foi 177% maior do que a normal climatológica. No total, foram registrados cerca de 544 milímetros (mm), volume muito acima da média para o mês, que é de 196 mm. Em abril, o índice chegou a 328 mm na noite de quarta, superando em 6% a normal climatológica (309) mesmo antes do fim do mês. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil Nacional estão aptos a solicitar recursos ao MIDR para atender a população afetada. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.