Adolescente é assassinado a tiros durante partida de futebol em Massapê

Crime aconteceu na noite desse domingo, 15, no momento em que participava de um amistoso em uma localidade no distrito de Mumbara

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros durante uma partida de futebol na noite desse domingo, 15. A ação criminosa aconteceu na localidade de distrito Mumbara, em Massapê, a 248,93 quilômetros de Fortaleza.

O jovem foi atingido no momento em que participava de um amistoso na região. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação.