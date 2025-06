Homem é morto a tiros em bar em Itapipoca, no Ceará

Crime aconteceu na noite desse sábado, 14. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime

Conforme informações policiais, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas, estelionato e tentativa de estelionato. Ainda não há informações do que motivou a ação criminosa.

Um homem de 40 anos foi morto a tiros em um bar localizado no Centro do município de Itapipoca , a 136,55 quilômetros de Fortaleza . O crime aconteceu na noite desse sábado, 14.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local após serem acionadas para a ocorrência e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Itapipoca. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Itapipoca: (88) 3673 7042

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br