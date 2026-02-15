Homem é morto vítima de linchamento na Praia de Iracema

Homem é morto vítima de linchamento na Praia de IracemaCrime ocorreu na madrugada deste domingo, 15. Vítima ainda não foi identificada formalmente e corpo foi encontrado em via pública
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um homicídio registrado na madrugada deste domingo, 15, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto em via pública.
De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi atingida por um objeto contundente Qualquer instrumento sólido, sem pontas ou lâminas afiadas, capaz de produzir lesões por impacto, pressão ou percussão, transferindo força direta ao corpo .
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o local, assim como a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realizou os primeiros levantamentos na cena do crime. O POVO apurou que o homem teria sido vítima de um linchamento no aterro da Praia de Iracema.
O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores realizam diligências na região para tentar identificar a autoria do crime e entender a motivação. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.