Homem é morto vítima de linchamento na Praia de Iracema

Crime ocorreu na madrugada deste domingo, 15. Vítima ainda não foi identificada formalmente e corpo foi encontrado em via pública

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um homicídio registrado na madrugada deste domingo, 15, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto em via pública.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi atingida por um objeto contundente Qualquer instrumento sólido, sem pontas ou lâminas afiadas, capaz de produzir lesões por impacto, pressão ou percussão, transferindo força direta ao corpo .