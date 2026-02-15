Intervenção policial deixa quatro mortos em Barreira

Foto de apoio ilustrativo: Polícia Militar foi acionada para a ocorrência / Crédito: JÚLIO CAESAR

Uma intervenção policial realizada por forças de segurança do Ceará resultou na morte de quatro homens no município de Barreira, no Maciço de Baturité. O caso foi registrado neste domingo, 15. O confronto aconteceu durante uma operação de combate ao crime organizado na região. Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e da Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) participaram da ação. De acordo com informações preliminares, as composições foram recebidas a tiros ao tentarem realizar uma abordagem a um grupo armado.

Houve confronto e, no revide, quatro suspeitos foram atingidos. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Nenhum policial ficou ferido durante a troca de tiros. No local, foram apreendidas diversas armas de fogo e uma grande quantidade de munição.