Intervenção policial deixa quatro mortos em Barreira

Intervenção policial deixa quatro mortos em BarreiraAção envolveu agentes do Bepi e Força Tática. Secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, comentou o caso nas redes e destacou que nenhum policial ficou ferido
Uma intervenção policial realizada por forças de segurança do Ceará resultou na morte de quatro homens no município de Barreira, no Maciço de Baturité. O caso foi registrado neste domingo, 15. O confronto aconteceu durante uma operação de combate ao crime organizado na região.
Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e da Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) participaram da ação. De acordo com informações preliminares, as composições foram recebidas a tiros ao tentarem realizar uma abordagem a um grupo armado.
Houve confronto e, no revide, quatro suspeitos foram atingidos. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Nenhum policial ficou ferido durante a troca de tiros. No local, foram apreendidas diversas armas de fogo e uma grande quantidade de munição.
Secretário da Casa Civil repercute o caso
O secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, utilizou as redes sociais para confirmar o saldo da operação e enaltecer a atuação das tropas.
"Acabo de ser informado pelo nosso Secretário da Segurança que, numa intervenção policial em Barreira, quatro oponentes foram mortos. Muitas armas e munição apreendidas. Nenhum dos nossos policiais do Bepi e da Força Tática envolvidos na operação ficou ferido", escreveu o gestor.
A Polícia Militar mantém o policiamento reforçado na área para garantir a segurança da população local. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da região para os procedimentos cabíveis.