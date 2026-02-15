Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem invade base da PM na Barra do Ceará e tenta agredir policiais

O suspeito tentou agredir os policiais, derrubou um bebedouro e foi liberado na delegacia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (B.O)
Uma ocorrência de dano ao patrimônio e desacato foi registrada na tarde do último sábado, 14, na praça do Marco Zero, bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Um homem de 28 anos invadiu o contêiner da Polícia Militar e causou prejuízos materiais.

Segundo o relatório da 3ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) obtido pelo O POVO, o caso aconteceu por volta das 14h30min.

A equipe de plantão relatou que o indivíduo, identificado como David Venâncio do Nascimento, partiu para cima da guarnição que estava na parte externa da base.

De acordo com os policiais, o homem apresentava sinais de alucinação, "possivelmente causados pela combinação de álcool e entorpecentes". Após a investida inicial, ele conseguiu entrar no contêiner, onde derrubou um bebedouro.

No momento da ação, o suspeito teria escorregado e sofrido uma lesão na cabeça. Conforme o relatório, a composição policial conteve o homem.

Devido ao ferimento, ele foi conduzido primeiramente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor. Após ser medicado e liberado pela equipe médica, ele foi encaminhado ao 10º Distrito Policial.

Suspeito possuía antecedentes por ameaça e violência doméstica

Na delegacia, foi constatado que David Venâncio já possuía antecedentes criminais por ameaça e ocorrências no âmbito da Lei Maria da Penha.

A delegada plantonista lavrou um Boletim de Ocorrência. Como não ficou preso, a Polícia entrou em contato com a genitora do acusado, que compareceu à distrital para acompanhar a liberação do filho.

