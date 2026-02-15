Homem invade base da PM na Barra do Ceará e tenta agredir policiais

Foto de apoio ilustrativo. Viaturas da Polícia Militar. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma ocorrência de dano ao patrimônio e desacato foi registrada na tarde do último sábado, 14, na praça do Marco Zero, bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Um homem de 28 anos invadiu o contêiner da Polícia Militar e causou prejuízos materiais. Segundo o relatório da 3ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) obtido pelo O POVO, o caso aconteceu por volta das 14h30min.

A equipe de plantão relatou que o indivíduo, identificado como David Venâncio do Nascimento, partiu para cima da guarnição que estava na parte externa da base.