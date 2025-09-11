Falta de água: abastecimento ainda não foi retomado; população destaca prejuízos

Imagem de apoio ilustrativo. Moradores de alguns bairros de Fortaleza relataram que mesmo após o horário estabelecido pela Cagece, a água não retornou / Crédito: Pexels / Helena Lopes

Nesta quinta-feira, 11, alguns bairros de Fortaleza e de cidades na Região Metropolitana continuam sem água após interrupção no fornecimento na quarta-feira, 10. Relatos sobre os prejuízos da pausa no abastecimento são de residentes de bairros como Aldeota, Conjunto Ceará e Bairro de Fátima, além do Eusébio.

LEIA TAMBÉM | Fortaleza e 5 cidades da RMF devem ficar sem água nesta quarta, 10 Em um aviso da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), em função da pressurização do sistema, algumas áreas, especialmente as mais elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio total do sistema poderá ocorrer em até 48 horas após a conclusão dos serviços. A paralisação mesmo era prevista entre 5h e 20 horas. De acordo com informações divulgadas pela gerência de um condomónio no Eusébio, o abastecimento para este município, Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga e Pacatuba só deverá retornar Às 00h desta quinta. Foi feita a ressalva novamente sobre a possibilidade de se estender para as 48 horas.

Já em outro condomínio de Fortaleza, a informação que circulava era sobre o retorno da água às 13 horas. Falta de água afeta moradores e trabalhadores de vários bairros A comerciante Graciele Santos conta que é muito difícil trabalhar em uma lanchonete com a falta de água. A moradora do Conjunto Ceará relata que “deu um jeito” para não ter prejuízos. “Fechar um dia já é complicado. A gente trabalhou ontem e ainda tivemos que pegar água para lavar as coisas, só que acabou. Não tenho mais na caixa, não tenho mais de onde tirar [água]", relata.

Graciele questiona por que a Cagece não realiza o trabalho em outro período. “Por que que não faz esse serviço no período da noite? (...) Todo mundo precisa de água. [Tá] um caos total. E hoje não sei se eu vou abrir meu comércio. Não tem condições de trabalhar sem água", reclama. Moradora do Bairro de Fátima, a universitária Lília Oliveira conta que a pressão da água começou a ficar fraca por volta das 10 horas do dia anterior. “Além da gente ficar sem água tomar banho e lavar roupa, [ficamos] sem água pro mínimo. Estava comentando com a minha família, que de tudo o que falta numa casa, o pior é a água, justamente porque impossibilita da gente ter uma rotina normal".