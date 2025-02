Cinco suspeitos de homicídio em Maranguape são presos e 6º é morto

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Dois homens e três mulheres foram presos por força de mandado de prisão preventiva no último sábado, 22, em Maranguape , na Região Metropolitana de Fortaleza. Eles foram apontados na investigação da Polícia Civil como os responsáveis pelo homicídio , que vitimou Júlio César Cavalcante Barros, de 38 anos, crime ocorrido no último dia 21 de setembro também em Maranguape.

Moradores do bairro Área Seca, onde ocorreu a intervenção policial, assim como familiares do homem que morreu repudiaram a forma como a ação policial se deu e realizaram manifestação denunciando abusos no caso.