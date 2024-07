Juazeiro do Norte inicia romaria de aniversário de morte de padre Cícero

Com o tema "Servo de Deus, padre Cícero Romão, o missionário do Sertão", os fiéis preparam-se para o dia festivo com celebrações eucarísticas, visitas ao túmulo do padre e quermesse

Até o dia 20 de julho próximo, Juazeiro do Norte, no Cariri, espera cerca de 150 mil visitantes para a Romaria de 90 anos do falecimento do Padre Cícero, ou “Padim Padre Ciço”, como é carinhosamente chamado pelos devotos. Com o tema “Servo de Deus, padre Cícero Romão, o missionário do Sertão”, os fiéis preparam-se para o dia festivo com celebrações eucarísticas, visitas ao túmulo do padre e quermesse.

Conforme divulgado pela Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte, a novidade deste ano é a realização da primeira edição da Romaria do Clero Diocesano de Crato e o Arraiá do Seu Vigário, evento sediado na praça do Romeiro.

Em entrevista ao jornalista Luciano Cesário na rádio O POVO CBN Cariri, o vigário paroquial da basílica santuário, Humberto Júnior, diz que outra novidade nesta edição da romaria é o lema da romaria, que é o conhecido bendito “Meu padrinho, quanta saudades o senhor deixou entre nós”.