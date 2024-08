Romaria de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte começa neste sábado, 31

A partir deste sábado, 31, a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, inicia a tradicional Romaria de Nossa Senhora das Dores, que vai ocorrer até o dia 15 de setembro. Com o lema “Maria: mãe e modelo de oração”, a festividade conta com uma grande programação dedicada à padroeira da cidade, o tema deste ano será “Servo de Deus, Padre Cícero Romão”.

Em entrevista à Rádio Povo CBN Cariri, o reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José, destacou a importância histórica da romaria. “Nossa Senhora das Dores é a padroeira da cidade desde sua fundação. Quando Padre Cícero chegou aqui em 1872, encontrou uma capela em ruínas dedicada à Virgem das Dores, e desde então ela simboliza a proteção e a esperança para o povo do sertão”, explicou o reitor.