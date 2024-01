Influencer cearense realiza sonho de dançar com Anitta

A influenciadora e dançarina cearense Gil Santosm, conhecida como "Hellowgil", realizou o sonho de dançar com Anitta, nos bastidores dos “Ensaios da Anitta”, nesse domingo, 14.

Em vídeo postado pela própria Gil em suas redes sociais, a influencer aparece ao lado da carioca dançando a coreografia que ela mesma criou e com a qual viralizou na internet.

Hellowgil já vinha fazendo campanha em seus perfis on-line para conseguir subir ao palco no dia do show, semanas antes do evento. Ao O POVO, ela conta que a produção de Anitta entrou em contato com ela dias antes do evento.