Bombeiros resgatam cobra em escola de Maranguape

Uma cobra jiboia foi resgatada em uma escola no bairro Pau Serrado, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O animal foi retirado após o vigilante da unidade de ensino ter alertado a direção sobre a presença do animal no local. A cobra foi devolvida ao seu habitat natural em segurança e, felizmente, não houve feridos.

O caso foi registrado por volta das 7h49min, quando o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para realizar o resgate do animal. Conforme a solicitante, da direção do colégio, a cobra foi encontrada e contida pelo vigilante do colégio com uma caixa plástica, telhas e pedras. Com as informações, a guarnição foi até o local indicado para retirar o animal com segurança.