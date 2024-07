Grupo suspeito de fraudar cartões do Ceará Sem Fome chegou a aplicar golpe de R$ 1 milhão

Sete pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 25, no Ceará, Maranhão e no Rio de Janeiro. Também foram apreendidos cinco automóveis, sete aparelhos e um computador

Um grupo criminoso suspeito de fraudar cartões do programa Ceará Sem Fome, da Secretaria da Proteção Social (SPS), foi preso na manhã desta quinta-feira, 25, no Ceará, no Maranhão e no Rio de Janeiro. As prisões foram realizadas pelas polícias civis dentro da Operação “Klapaucius”. Também foram apreendidos cinco automóveis, sete aparelhos e um computador.

A organização funcionava em dois núcleos, sendo um no Rio de Janeiro, que ficou responsável pela invasão cibernética da empresa responsável pela fabricação dos cartões inserindo valores de 30 mil a 60 mil reais, totalizando o golpe em cerca de R$ 1 milhão. O outro agia no Ceará, onde utilizava os cartões fraudulentos em atacarejos em Fortaleza.

No Estado, foram capturados cinco alvos, sendo quatro homens de 31, 26, 24 e 44 anos, e uma mulher de 33 anos. Eles foram presos em Fortaleza e conduzidos para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco). Ainda durante esta manhã, um homem de 32 anos foi preso no Rio de Janeiro, e outro, de 40 anos, no Maranhão.