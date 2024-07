Carro de motorista por aplicativo é atingido por ao menos 8 tiros no Ancuri

O carro de um motorista por aplicativo foi atingido por, pelo menos, oito disparos na noite dessa quarta-feira, 24, no bairro Ancuri, em Fortaleza. A vítima gravou um vídeo relatando como se deu o crime e mostrando as marcas dos disparos que acertaram o veículo.

Conforme afirmou o motorista, ele aceitou uma corrida, chamada do bairro Ancuri, mas cancelou-a já quando estava em uma rua do bairro. “Assim que eu desisti, engatei a ré, coloquei o carro de frente, desceu dois meliantes do sítio, né, saiu do sítio, e, aí, meteram bala no carro”, narrou.

Vídeo gravado pelo profissional mostra, ao menos, oito marcas de disparos de armas de fogo no veículo. Um dos tiros atingiu o pneu do carro, enquanto um outro acertou o vidro direito da dianteira. “Livramento, viu?!”, comentou.