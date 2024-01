Chacina em Maranguape: suspeito é preso em MG

Um dos suspeitos de participar da chacina que vitimou quatro pessoas durante a madrugada de 14 de novembro último, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso nessa segunda-feira, 22, em Muriaé, cidade de Minas Gerais. Felipe da Silva Lima, 26, havia sido denunciado pelo crime junto a outras quatro pessoas, das quais três já foram presas.

A captura foi realizada por meio de uma parceria entre as Polícias Civis do Ceará (PCCE) e de Minas Gerais (PCMG). Além do envolvimento na chacina em Maranguape, Felipe também tem antecedentes criminais por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi colocado à disposição do poder Judiciário.