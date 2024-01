Previsão do tempo: Ceará pode ter chuvas em todas as regiões nos próximos dias

O Ceará poderá ter chuvas em todas as macrorregiões até a próxima quarta-feira, 24, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo a Fundação, as precipitações podem começar nesta segunda-feira, 22, com registros isolados no sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e no Litoral Norte, durante os períodos da tarde e da noite.

O cenário deve ser reforçado na terça, 23, e na quarta-feira, 24, quando o céu deve se manter entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesses dias, também há expectativa de precipitações no sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e no Litoral Norte, além de alta possibilidade de chuva nas demais regiões.