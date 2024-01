Novos Talentos: inscrições abertas do curso para estudantes de Jornalismo

As inscrições para o curso podem ser feitas até 14 de fevereiro na página oficial do programa

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar devidamente matriculado e cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. O curso é um dos principais canais de entrada no O POVO .

Estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para estudantes de Jornalismo , da Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. O objetivo do curso é propiciar formação complementar a estudantes que pretendem ingressar no mercado de trabalho, com oferta de aulas práticas e teóricas. As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de fevereiro.

As inscrições acontecem on-line na página oficial do programa, onde o candidato terá acesso as todas etapas da seleção. Os estudantes inscritos terão que realizar provas de redação, língua portuguesa e atualidades.



Os aprovados finais terão aulas práticas nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO+, mídias sociais, O Povo Lab e na O Povo CBN. Além de acompanharem o trabalho dos repórteres, participarem de reuniões de pautas, cobrirem acontecimentos e escreverem textos. As tarefas realizadas são orientadas por editores.

O curso será coordenado pelo jornalista Plínio Bortolott, com duração de três meses. Aulas de “redação e método jornalístico” e de “português instrumental para jornalistas” serão ministradas por Plínio Bortolotti e a jornalista Daniela Nogueira.

Os alunos também terão acesso às aulas de “SEO no Jornalismo”, com Thadeu Braga, “Novas Tendências do Jornalismo”, com Ana Naddaf e “As redes sociais e o trabalho do jornalista”, com Glenna Cherice.

Além da oportunidade de aprender em um curso de uma instituição com vasta experiência, no período de treinamento o estudante terá acesso à assinatura da plataforma digital O POVO. Além de ter direito ao certificado pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane), FDR e do O POVO conforme frequência mínima de 75% e nota de avaliação durante o curso.

Calendário Novos Talentos 2024.1

- Data limite para Inscrições: 14 de fevereiro

- Prova escrita de Português e Atualidades (on-line): 19 de fevereiro

- 2ª etapa – Prova escrita de Redação (presencial): 22 de fevereiro

- Ciclo de Palestras: de 15 a 19 de abril

- Curso com os 8 selecionados finais: de 26 de abril a 26 de julho