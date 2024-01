Suspeito de ordenar chacina em Maranguape é preso em Minas Gerais

A Justiça recebeu a denúncia na quinta-feira, 18. Felipe e Joel Sousa da Silva, de 25 anos, foram apontados pela investigação da Polícia Civil como chefes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) que atua no distrito de Amanari.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e de Minas Gerais. Como O POVO mostrou na última quarta-feira, 17 , o Ministério Público Estadual (MPCE) apresentou, na segunda-feira, 15, denúncia contra Felipe e outros quatro homens suspeitos de envolvimento com o crime.

Joel também seria mandante da chacina. Ele foi preso em 22 de janeiro deste ano, em uma ocorrência em que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



Além de Felipe e Joel, foram presos Antônio Edson Marques de Castro, conhecido como Loirinho da Dayse, de 29 anos; Berg da Silva Leitão, de 31 anos; Everton Cassiano da Silva, de 20 anos. Um adolescente também foi apreendido suspeito de envolvimento com o caso.



A investigação prossegue para identificar mais partícipes da matança. Conforme a denúncia do MPCE, o crime ocorreu no contexto da disputa entre as facções GDE e Massa Carcerária. Entre as vítimas do crime estava uma adolescente de 17 anos, que estava grávida. Os outros mortos eram homens, dois deles tinham 19 anos e o outro, 22.