Maranguape registra tremor de terra neste sábado, 27

Evento teve magnitude de 1.7 e não ocasionou danos físicos. É o quinto fenômeno do tipo registrado na região só neste mês

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registrou um tremor de terra de magnitude 1.7 na manhã deste sábado, 27. Evento sísmico foi observado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis).

De acordo com órgão, o tremor ocorreu por volta das 9h30min de hoje. Fenômeno foi identificado por meio de estações sismográficas instaladas na região.



A Defesa Civil do Ceará informou ao O POVO que o tremor ocorreu em uma "magnitude pequena" e que "provavelmente" ele não tenha sido sentido pela população. Evento não ocasionou danos físicos.

Maranguape registra cinco tremores de terra em um mês

Este é pelo menos o quinto tremor de terra registrado em Maranguape neste mês. No dia 1°, dois tremores foram identificados pelo LabSis no Distrito de Itapebussu, na zona rural de Maranguape. Os fenômenos tiveram baixa intensidade, com magnitudes de 2.1 e 1.8 na escala Richter.

Já no dia seguinte, mais dois tremores foram registrados. Eventos tiveram magnitude de 2.2 e 1.6, respectivamente. Não houve relatos de danos físicos ou pessoas feridas.