Tremor de terra com 2.0 de magnitude é registrado no Ceará

População de Alcântaras notou o tremor e o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis) registrou o ocorrido

O município de Alcântaras, a 268,8 quilômetros de Fortaleza, registrou um tremor de terra na manhã deste domingo de Páscoa, 9, por volta das 6h30min. O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis) registrou o abalo sísmico de 2.0 mR (gradação da Escala Richter).



O sismo foi sentido na região da Serra da Meruoca, perto do município de Sobral, mas não gerou danos ou prejuízos, mesmo sendo percebido pela população local. O geofísico do LabSis, Eduardo Menezes, afirmou que o laboratório foi informado pela Defesa Civil do município de Sobral.

“Nós fomos informados através do pessoal da Defesa Civil, do coordenador regional que é o senhor Nogueira. A gente mantém essa parceria junto com todas as Defesas Civis do Estado do Ceará e a gente faz o monitoramento de todos esses eventos que ocorrem”, explicou Eduardo.

De acordo com geofísico, os tremores que ocorrem no Ceará não têm o efeito de danificar, nem de deslocar ou trincar objetos, pois são considerados de baixa intensidade, mesmo sendo ouvido por moradores da região.

A energia acumulada nas camadas subterrâneas da Terra é liberada na forma de ondas sísmicas (ondas mecânicas) que se propagam por essas camadas até chegar à superfície, gerando vibrações que causam os tremores de terra. O Brasil e o nordeste do país contém fissuras nas placas tectônicas, que causam estes terremotos de menores intensidades registrados no Ceará.

Nas bordas das placas tectônicas essa energia é mais intensa. A Turquia, por exemplo — local atingido por um terremoto de intensidade 7.6 na Escala Richter, no início de fevereiro — está em uma zona bastante ativa, localizada entre três placas tectônicas que se encontram.

A ocorrência desse tipo de sismo nessa região do Ceará é comum. Segundo o Laboratório, foram 10 tremores de terra registrados no estado em 2023, sendo cinco, a metade, em Alcântaras.

Confira os locais e a magnitude dos abalos sísmicos que ocorreram neste ano

Abril de 2023

Beberibe, CE: 1.5 mR, 07 de abril

Beberibe, CE: 1.7 mR, 07 de abril



Alcântaras, CE: 2.0 mR, 09 de abril

Março de 2023

Coreaú, CE: 1.9 mR, 28 de março

Alcântaras, CE: 1.6 mR, 17 de março

Senador Sá, CE: 1.7 mR, 17 de março

Itapajé, CE: 2.5 mR, 11 de março

Alcântaras, CE: 1.8 mR, 7 de março

Alcântaras, CE: 2.3 mR, 01 de março

Fevereiro de 2023

Alcântaras, CE: 1.5 mR, 28 de fevereiro

Alcântaras, CE: 2.0 mR, 27 de fevereiro

Amontada, CE: 1.6 mR, 20 de fevereiro

Forquilha, CE: 1.6 mR, 13 de fevereiro

