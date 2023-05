A presença de indígenas e outros grupos minoritários marcou a posse de Kelly Arruda como Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS/CE) na manhã desta sexta-feira, 26. O evento aconteceu na sede da Receita Federal em Fortaleza, localizado no bairro Aldeota, e contou com a participação de vários líderes de movimentos sociais e políticos cearenses. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo de forma efetiva.

“A gente poderia pensar em não comemorar isso, porque deveria ser uma prática. Deveríamos ter mais mulheres em espaços estratégicos”, diz Kelly. “Eu acredito que o fato de ser uma mulher [a assumir o cargo] é simbólico, encoraja e empodera outras mulheres.”

Apesar desse caráter simbólico, a superintendente acredita que políticas públicas são necessárias para a inclusão de mulheres em cargos de liderança. “Hoje, eu tenho essa oportunidade e, por isso, consigo assumir essa tarefa. Certamente, muitas talvez não as consiga fazer.”

Os superintendentes, de forma simples, atuam como representantes do Ministério da Saúde nos estados. “Todos os contatos que dizem respeito a união de alguma forma vai passar por aqui, principalmente, os convênios”, explica.

“Dentre várias atribuições está a logística, do acolhimento, de trabalhar as políticas públicas [de forma] articulada, fortalecer o pacto inter-federativo, os conselhos. Fazer um papel de intermediador e de assistência técnica aos municípios”, adiciona.

“Esperamos que haja uma parceria muito amistosa, forte do Ministério da Saúde com os municípios do Ceará, principalmente com a questão dos direitos humanos”, diz Dourado Tabepa, assessor do controle social Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) no Ceará, em discurso na posse.

Kelly Arruda toma posse como superintendente do Ministério da Saúde no Ceará Crédito: Polianna Uchoa/PT CE

José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, não compareceu a posse - segundo ele, por conta de compromissos em Brasília, mas falou em vídeo exibido na solenidade que a superintendente terá missões importantes como "o comprometimento para a reconstrução do Brasil, com os trabalhadores do SUS e as políticas que o Ministério da Saúde está desenvolvendo em todo o Ceará e Brasil”.



Após a posse, Kelly pretende realizar um planejamento estratégico e organizar a instituição que, segundo ela, foi suprimido nos últimos anos. "Tem muitos processos parados, que precisamos retomar, garantir o direito dos servidores, do pacto federativo e, principalmente, articular as demandas do Governo Federal.”