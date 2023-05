CE: Cartões usados em fraude de benefícios a idosos são encontrados em caixa sanitária

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), intitulada de “Miríade”, apreendeu 89 cartões magnéticos usados em ações fraudulentas envolvendo o benefício do INSS a idosos, além de documentação falsa como RG e CPF. O material confiscado nesta quinta-feira, 25, foi encontrado dentro da caixa acoplada de um vaso sanitário durante os mandados cumpridos em Ocara, no Ceará.

Em entrevista à rádio O POVO CBN nessa quinta-feira, 25, o delegado da PF, Cláudio Carvalho, relatou que na operação foram levantados indícios de que existia uma organização criminosa que fraudava o INSS por meio de documentos falsos para receber os benefícios da previdência.

De acordo com o delegado, eles sacavam mensalmente o benefício com o auxílio dos cartões magnéticos. “Nós conseguimos localizar e identificar esses cartões e também diversos documentos falsos, RGs e CPFs. Na data de hoje, nós podemos dizer que estouramos um ‘banker’ totalmente voltado para a prática criminosa”, relata.

O delegado ressalta que o prejuízo causado foi de R$ 14 milhões, mas operação deflagrada nessa quinta evitou um saque futuro de R$ 3 milhões. Nenhum beneficiário foi prejudicado, pois os nomes eram fictícios.

“Percebemos também que eles já eram pessoas que tinham utilizado esses recursos criminosos inclusive para lavagem de dinheiro, adquirindo imóveis no interior do Ceará, no município de Ocara”, explica.