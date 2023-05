Maranguape registra quatro tremores de terra em menos de 48 horas

A cidade de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, registrou quatro tremores de terra de baixa intensidade em um intervalo de menos de 48 horas. Dos quatro, dois foram registrados na tarde e na noite desta segunda-feira, 1º, e o outros dois na noite desta terça-feira, 2.

O primeiro tremor registrado nesta segunda-feira, às 13h26min, foi de magnitude 2.1 mR, e o segundo, registrado às 18h11min, foi de magnitude 1.8 mR.

Terceiro tremor, registrado nesta terça-feira, 2, às 20h40min, foi de magnitude 2.2 mR. O quarto chegou a 1.6 mR, às 22h20min. As informações são do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN), que monitora os tremores de terra no Nordeste.



De acordo com o capitão Davi Teixeira, da Defesa Civil do Ceará, esses tremores de terra são recorrentes no Ceará e têm magnitude baixa. Assim, não causam transtornos ou desastres.

A Defesa Civil de Maranguape confirmou que moradores da comunidade de Itapebussu, na zona rural de Maranguape, ouviram um barulho alto seguido do tremor de terra. O terceiro tremor foi o mais forte dos quatro registrados.

