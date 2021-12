Suspeito de extorsão é preso em flagrante em Maranguape

Além do crime de extorsão, suspeito foi encontrado com um celular que teria sido roubado de outra pessoa horas antes

Nessa quarta-feira, 1º, um homem identificado como Paulo Henrique Simião Barros, 25, foi preso em flagrante em uma ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apos suspeita de extorquir um morador na cidade de Maranguape. Os policiais civis apreenderam, juntamente com o suspeito, um celular que havia sido roubado horas antes.

As investigações foram iniciadas após uma denúncia feita contra o suspeito, que, além de possuir antecedentes por roubo, foi acusado de exigir uma quantia em dinheiro da vítima, que teria sido abordada em casa e no local de trabalho pelo investigado.

Os policiais civis encontraram o suspeito nas imediações de um dos locais onde ele teria abordado a vítima. Ele foi encontrado com um celular que teria sido roubado de outra pessoa horas antes, sendo conduzido à Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde foi autuado em flagrante por extorsão. Um inquérito policial foi instaurado para dar continuidade ao trabalho investigativo. Sobre o assunto Fraude no auxílio emergencial: funcionário de lotérica é investigado em operação no Ceará

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais por meio de denúncias podem ser feitas pelo telefone (85) 3101 2808, da Delegacia Metropolitana de Maranguape ou pelo (85) 3101 0181, número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato de que realizar qualquer denúnica são garantidos.

